Waarschuwingsshot bij aanhouding

De politie heeft woensdagavond rond 23:30 uur twee Rotterdammers (20 en 25 jaar oud) aangehouden, nadat er een melding was binnengekomen dat er een vuurwapen gezien was aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam. Aangezien de vorderingen vanuit de politie niet opgevolgd werden door enkele betrokkenen, heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. De politie trof uiteindelijk twee gelblasters aan.

Toen de politie ter plaatse kwam is er direct een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten ingezet. Vervolgens zijn meerdere personen gecontroleerd. Uiteindelijk werden er twee gelblasters aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 en 25 jaar oud uit Rotterdam.

Gelblasters

Op Instagram, Snapchat en Tiktok komen steeds vaker foto’s en filmpjes van balletjespistolen (gelblasters) voorbij. Deze zijn een trend aan het worden. De balletjespistolen zijn op veel websites goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Het gebruik van een balletjespistool in huis of in de tuin moet geen probleem zijn. Het kent echter ook vele risico’s. Het gebruik van een veiligheidsbril wordt daarom geadviseerd, want de waterballetjes worden met veel kracht afgeschoten. Wanneer een van deze balletjes bijvoorbeeld in je oog terecht komt, kan dit voor letsel zorgen. Het is niet de bedoeling dat je met een balletjespistool over straat gaat.