Vrouw omgekomen bij steekincident Arnhem, man aangehouden

In Arnhem is donderdagavond even voor 18.00 uur een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Dit meldt de politie donderdagavond.

Tuinstraat

'Even voor 18.00 uur kregen we melding van een ernstig incident aan de Tuinstraat in Arnhem. Eenmaal op locatie bleek het te gaan om een steekincident. Een vrouw is daarbij overleden', aldus de politie.

Relationele sfeer

Het gaat om een incident in de relationele sfeer. Dat maakt dat de politie erg terughoudend is in het delen van details. De politie is een onderzoek gestart. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een zogenoemde PD-unit.