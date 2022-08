Politie waarschuwt voor gevolgen TikTok challenge met verboden ‘gel blasters’

Melding vuurwapengebruik

Deze week kreeg de politie twee keer een melding van (vuur-)wapengebruik op straat. In beide gevallen bleek het te gaan om ‘gel blasters’. Politieagent Jaimy zegt hierover: “Het gaat een keer fout en dan zijn de gevolgen enorm. Agenten kunnen voorafgaand niet direct vaststellen dat het om speelgoedwapens gaat en trekken dus mogelijk hun dienstwapen. Een onverwachte beweging of slecht bedoelde grap van de jongeren in kwestie kan dan fataal aflopen.”

Gelballetjes

Donderdagavond 18 augustus verrichtten agenten twee aanhoudingen, nadat er op de Moesstraat in Utrecht, vanuit een rijdende auto met gelballetjes op een niets vermoedende vrouw werd geschoten. De politie neemt het hoog op. Beide verdachten zijn 16 en 17 jaar oud en zitten nog vast.

Op publiek, BOA's en agenten geschoten

Eerder deze week vond er een soortgelijk incident plaats aan de Nobelstraat in Utrecht. Tijdens een horecanacht werd er op een persoon in het publiek, op gemeentelijke handhavers (BOA’s) en op politieagenten met gelballetjes geschoten. Er raakte hierbij niemand gewond en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is nog op zoek naar de verdachte(n).

Grote gevolgen

De politie ziet de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van mensen die worden beschoten met ‘gel blasters’. Dit zijn wapens die soms niet te onderscheiden zijn van echte vuurwapens. In het wapen zitten zogenaamde ‘waterballetjes’ die met kracht worden afgeschoten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden.

Niet van echt te onderscheiden

Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op. Als agenten een ‘gel blaster’ niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken. Dit is niet wenselijk en moeten we voorkomen. In Rotterdam trokken bij een vergelijkbaar incident agenten hun wapen en vuurden een waarschuwingsschot af. Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein.

Zorgelijke TikTok challenge

De gebruikers van de ‘gelblaster’ maken filmpjes tijden het schieten op mensen. Deze beelden plaatsen zij vervolgens op TikTok. Dit is niet stoer maar gewoon verboden. Politieagent Jaimy zegt hierover: “Het gebruik van deze wapens is verboden in Nederland. Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen. Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging. Jongeren lopen het risico al op jongen leeftijd een strafblad te krijgen. We doen een beroep op ouders of verzorgers om jongeren extra te wijzen op het gevaar van deze gel blasters.”