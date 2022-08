Mannen (18) rijbewijs kwijt na hinderen ambulance met hartpatiënt

Hartpatiënt

Die zondag reed omstreeks 20.30 uur een ambulance zonder sirene en met een hartpatiënt aan boord van Spijkenisse naar een ziekenhuis in Rotterdam. Onderweg haalden twee automobilisten de ambulancechauffeur in.

Op rem getrapt

Deze twee automobilisten gingen slingerend voor hem rijden en trapten daarbij meermalen op de rem. Hierdoor moest de ambulancechauffeur ook meerdere keren stevig remmen. Dit was voor de hartpatiënt duidelijk te voelen en de verpleegkundige zag hierdoor het hartritme en de stress bij de patiënt toenemen.

Mannen aangehouden

De politie werd gebeld en die hield de mannen, na een rit van 10 minuten, direct staande. De mannen uit Spijkenisse verklaarden dat ze dit rijgedrag vertoonden omdat ze boos waren over een voorrangsincident dat vlak daarvoor had plaatsgevonden. De jongemannen moesten hun rijbewijs inleveren en kregen een proces verbaal voor bedreiging en belemmering van hulpverleners en gevaarlijk rijgedrag. Zij moeten zich voor de rechter verantwoorden. 'Uiteindelijk kwam de patiënt veilig in het ziekenhuis voor controle', zo laat de politie weten.