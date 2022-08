Man (25) omgekomen bij auto-ongeval A29 bij Klaaswaal

Bij een verkeersongeval in de nacht van zaterdag op zondag op de A29 ter hoogte van het Zuid-Hollandse Klaaswaal raakte rond 02.00 uur ’s nachts een auto van de weg. 'Eén van de inzittenden, een man van 25 uit Lekkerkerk, overleefde dat niet', zo meldt de politie zondag.

Aanhoudingen

'Twee andere inzittenden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de aanleiding van het ongeval en wie de bestuurder was, zijn de twee mannen aangehouden', aldus de politie.

Auto geschampt

Door nog onbekende oorzaak schampte de auto een andere auto die daar reed, verloor de controle en reed van het talud af. Het voertuig raakte daarbij zwaar beschadigd. Een 25-jarige Lekkerkerker die op de achterbank zat, overleed ter plaatse.

Lachgastank

Twee andere inzittenden, een Rotterdammer van 24 en een 26 jarige man uit Den Haag waren aanspreekbaar, en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de gecrashte auto werd een lachgastank gevonden.

Onderzoek

Omdat onduidelijk is wie op het moment van het ongeval achter het stuur zat en wat er precies gebeurd is, zijn beide mannen aangehouden. De inzittenden van de auto die geschampt werd bleven ongedeerd. Rechercheurs van opsporing Verkeer doen onderzoek.