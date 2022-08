Man negeert stopteken en wordt aangehouden

44-jarige man uit Sprundel is aangehouden door de politie, omdat hij gevaar zou veroorzaken voor overige weggebruikers. De aanhouding vond plaats in de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 augustus, omstreeks 03.15 uur in de Pavana in Sint Willebrord.

Agenten wilden de man in zijn voertuig controleren op het industrieterrein in Etten-Leur, maar de man ging er vandoor. Een achtervolging werd gestart. Tijdens de achtervolging maakte de automobilist verkeersovertredingen en reed hij op een dermate roekeloze manier dat het overige verkeer in gevaar kon worden gebracht. Op de Pavana in Sint Willebrord stopte de man het voertuig, sprintte er vandoor en poogde een heg over te springen om zo aan de handen van de agenten te kunnen ontkomen. De heg was te hoog en de man verkoos vervolgens óm de heg heen te lopen. Door de botsing met de heg had hij wat tijd verloren waarop de agenten hem konden achterhalen.

Een blaastest wees uit dat hij niet had gedronken, maar uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van THC (de werkzame stof in hasj/wiet). Van de man is door een arts een bloedmonster afgenomen. Dit wordt onderzocht door het NFI. Hij legde op het bureau een verklaring af, kreeg een rijverbod van 24 uur en een proces-verbaal voor de overtredingen die hij maakte.