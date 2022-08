Economie Noord-Holland en Zeeland groeit het hardst

De economie is in het tweede kwartaal van 2022 in alle provincies gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Noord-Holland had het hoogste groeipercentage, gevolgd door Zeeland. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vorige week berichtte het CBS al dat de Nederlandse economie met 5,3 procent was gegroeid vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 waren er nog ingrijpende coronamaatregelen van kracht, in tweede kwartaal van 2022 niet meer.

Economie Noord-Holland 10 procent gegroeid

Noord-Holland was de sterkst groeiende provincie, met een economische groei van 10 procent. In Zeeland kwam de groei in het tweede kwartaal uit op 8 procent, in Noord-Brabant op 5 procent. De drie noordelijke provincies kenden met 3 tot 4 procent juist wat minder groei dan de Nederlandse economie als geheel.

Regionale verschillen binnen de provincies

Door naar kleinere regio’s te kijken worden verschillen in economische groei binnen de provincies zichtbaar. In de meeste regio’s groeide de economie in het tweede kwartaal van 2022 met ongeveer 3 tot 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In een beperkt aantal regio’s was de groei aanzienlijk hoger. De horeca, de reisbranche en de industrie waren hiervoor de voornaamste aanjagers. De horeca, luchtvaart, spoorvervoer en reisbemiddeling herstelden van het afschaffen van de maatregelen tegen het coronavirus.

Noord-Hollandse groei dankzij Haarlemmermeer en Amsterdam

Haarlemmermeer en Amsterdam zorgden voor de bovengemiddelde groei in Noord-Holland. De economie van Haarlemmermeer groeide het sterkst, met ongeveer 21 procent. Dat is te danken aan het toegenomen vliegverkeer op Schiphol ten opzichte van een jaar geleden, toen er nog reisbeperkingen golden. Amsterdam was de op één na sterkste groeier, met een toename van 10 procent. Dat is voornamelijk te danken aan herstel van de reisbemiddeling en de horeca.

7 tot 10 procent groei in Zeeuwse regio’s

De groei in Zeeland kwam uit op circa 8 procent, vooral doordat de hele provincie profiteerde van het aantrekken van de horeca. Daarnaast zorgde ook de industrie in Zeeuws-Vlaanderen ervoor dat de groei in Zeeland boven het landelijke cijfer uitkwam.

De groei in Noord-Brabant was voor een groot deel te danken aan de industrie in Zuidoost-Noord-Brabant. In deze regio rond Eindhoven groeide de economie in het tweede kwartaal van 2022 met ongeveer 7 procent vergeleken met een jaar eerder.

Kleinere groei in Groningse regio’s

De regio’s in Noord-Nederland groeiden relatief weinig. In Overig Groningen was de beperkte groei van 3 procent voornamelijk het gevolg van het terugschroeven van de aardgaswinning. Voor veel andere noordelijke regio’s geldt dat de bedrijfstakken die profiteerden van het opheffen van de coronamaatregelen daar een relatief klein deel van de economie vormen. Zuidwest-Friesland is daarop de uitzondering. Horeca, sport en recreatie zijn daar sterker vertegenwoordigd, waardoor de groei in Zuidwest-Friesland uitkwam op 5 procent.