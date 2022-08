Schietincident in Sittard, zeven aanhoudingen

Vrijdagavond rond de klok van 18:00 uur ontving de meldkamer van de politie meerdere meldingen van een schietincident in Sittard. In de Sittardse wijk Ophoven werden in de straat Ophoven door omstanders knallen gehoord. Na onderzoek door collega’s ter plaatse, bleek er geschoten te zijn door een bewoner van het pand. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Zeven personen zijn aangehouden.

Conflict

Aan het schietincident ging een conflict vooraf. De bewoner van het pand heeft daarbij geschoten en is later hiervoor aangehouden. Vier personen vluchtten vervolgens in twee auto’s weg. Later zijn vier personen – drie mannen en een vrouw – in de Sint Jorisstraat aangehouden. Hun rol en betrokkenheid bij dit incident wordt onderzocht. Met wat er geschoten is, wordt op dit moment ook onderzocht.

Omstanders

Vlak na het incident zijn twee omstanders aangehouden. Zij waren niet betrokken bij het schietincident, maar werden aangehouden omdat zij de politie belemmerden hun werk te doen.