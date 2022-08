Meisje (15) seksueel uitgebuit door 18-jarige

Hij was pas 18 jaar, maar toch wist een man uit Leidschendam al feilloos in te spelen op de gevoelens van een jong meisje. Zij was pas 15 en durfde geen nee te zeggen; via Snapchat bood hij haar aan anderen aan om seks mee te hebben. Vandaag stond de inmiddels 19-jarige Leidschendammer voor de rechter.

De twee leerden elkaar online kennen. Verdachte was eerst nog heel aardig, maar zodra het meisje verliefde gevoelens kreeg begon hij daar genadeloos misbruik van te maken. Hij vroeg haar eerst om naaktfoto's te sturen. Als hij zijn zin niet kreeg veranderde zijn toon en werd hij verbaal agressief om zijn zin te krijgen.

Hoewel het meisje niet wilde, bleef verdachte pushen. En uiteindelijk ging ze overstag. Hij bepaalde welke prijzen ze moest vragen en plaatste een advertentie op Snapchat. "Men kon haar bestellen met het gemak waarmee een pizza besteld wordt," zei de officier van justitie op zitting. "Schokkend en verontrustend." Dat ze het daadwerkelijk heeft gedaan, durfde het meisje pas in haar laatste verhoren bij de politie toe te geven.

Heel zorgwekkend

Volgens het Openbaar Ministerie wist verdachte dondersgoed dat het slachtoffer pas 15 jaar oud was. Dat hij - zelf nog zo jong - in staat is in te spelen op de gevoelens van een minderjarig meisje en haar onder druk zette om voor hem "geld te maken", noemde de officier van justitie heel zorgwekkend. Net als het feit dat hij totaal niet onder de indruk lijkt te zijn dat hij daarvoor werd aangehouden. Toen hij na zijn verhoor weer buiten stond, benaderde hij het slachtoffer weer via Snapchat en vroeg of ze aangifte tegen hem had gedaan.

Het Openbaar Ministerie vindt het daarom belangrijk dat verdachte een fors voorwaardelijk strafdeel krijgt opgelegd, met een langere proeftijd dan normaal. Met gevangenisstraf als stok achter de deur, kunnen hulpverleners hem er misschien nog toe brengen zijn geld voortaan op een legale manier te gaan verdienen.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. In die periode zou verdachte zich moeten blijven melden bij de Reclassering, een behandeling bij een zorginstelling moeten ondergaan en zich moeten gaan richten op een structurele dagbesteding.