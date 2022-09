Grote natuurbrand De Peel onder controle

Brandweerlieden die woensdag met tientallen brandweerwagens al sinds 06.30 uur de grote natuurbrand in het natuurgebied De Peel bij het Limburgse Griendtsveen proberen te bedwingen hebben ook hulp gekregen vanuit de lucht. Defensie heeft inmiddels twee helikopters ingezet die meehelpen met de bluswerkzaamheden, zo laat Defensie weten.

Cougar en Chinook helikopters ingezet

Sinds vanmorgen dropt een Cougar-transporthelikopter al water op de vlammenzee. Defensie heeft nu ook met een Chinook een tweede helikopter ingezet om de grote natuurbrand in De Peel onder controle te krijgen', zo meldt Defensie woensdag.

Inmiddels 20 hectare in brand

Brandweerlieden zijn sinds 6.30 uur bezig met blussen. Er stond toen zo’n 2 hectare aan natuur in lichterlaaie. Inmiddels is dat 20 hectare wat ook deels komt door de wind. Beide luchtmachthelikopters zijn uitgerust met een zogeheten bambi bucket waarmee water wordt opgeschept. Een Chinook kan 4 keer zoveel water meenemen als een Cougar.

Duinbrand eerder deze maand

Eerder deze maand hielp Defensie al mee bij het bestrijden van een duinbrand bij Brouwersdam. De Cougar dropte destijds in 2 uur circa 62.500 liter water. Dat gebeurde in 25 drops.

Update 21.30 uur

De natuurbrand in de Mariapeel is op dit moment ingesloten en beheersbaar, daarmee lijkt het vuur onder controle. De brandweer is begonnen met nablussen. Dit zal naar verwachting nog een aantal dagen duren.

De komende avond en nacht blijft de brandweer bezig met (na)blussen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van loonwerkers met watertanks. De blushelikopters keren voor nu huiswaarts nu het donker wordt. Tot nu toe is er circa 40 hectare van de Mariapeel verbrand.