Het is weer voorbij die mooie en hete zomer

Alleen 2018 en 2003 waren warmer. Verder was het extreem zonnig en droog. Het beeld van deze zomer past in dat van het veranderende klimaat: zonnige en warme zomers met een grillig neerslagpatroon waarbij droogte en natte zomers elkaar afwisselen. Met landelijk gemiddeld 835 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 640 uur was de zomer extreem zonnig. Dit was vrijwel gelijk aan 1976, de zonnigste zomer sinds het begin van onze metingen.

De komende periode blijft het wel mooi. Vrij warm (na)zomerweer met een afwisseling van zon en bewolking. Vrijdag en zondag droog, de overige dagen enkele (onweers)buien.