Machines voor illegale sigarettenfabrieken gevonden

De Douane heeft tijdens een controle op 31 augustus in een loods in Hagestein illegale machines aangetroffen voor de productie van sigaretten. In de loods lagen ook 550.000 illegale sigaretten opgeslagen. Een 44-jarige man is aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op 30 augustus stuitte ambtenaren van de gemeente Almere tijdens een controle naar illegale bewoning op een in aanbouw zijnde illegale sigarettenfabriek. Daarop werden de Douane en later de FIOD ingeschakeld. Er is niemand aangehouden. In de loods stonden gedeeltelijk in plastic verpakte machines klaar voor de opbouw van een complete productielijn voor illegale sigaretten. Ook zijn 200.000 sigaretten, 25 kilo tabak en non-tabacco materiaal gevonden. In sommige machines zaten nog sigaretten, dat doet vermoeden dat deze machines onlangs elders sigaretten produceerden.

In beide loodsen is beslag gelegd op alle machines en grondstoffen, die inmiddels zijn afgevoerd en worden vernietigd. De FIOD doet onderzoek dat onder leiding staat van het Functioneel Parket.