Vijf jongens aangehouden voor zware mishandeling in Delft

Het slachtoffer werd op zaterdag 9 juli zwaar mishandeld en heeft ten gevolge daarvan zwaar letsel opgelopen aan zijn gezicht en gebit.

Rond 02.30 uur liep het slachtoffer over de Buitenwatersloot in Delft toen hij op straat werd belaagd door vijf jongens. Het slachtoffer is daarbij hard getrapt en geslagen met een kettingslot. Het slachtoffer is vervolgens buiten bewustzijn geraakt de hele groep is weggefietst en hebben hem in hulpeloze toestand achtergelaten.

Verdachten worden herkend

Camerabeelden van deze zware mishandeling zijn op dinsdag 23 augustus in het opsporingsprogramma Team West en op sociale media gedeeld. Na het tonen van deze beelden ontving de politie meerdere tips in deze zaak en werden er namen genoemd. Op woensdagavond 31 augustus meldden zich twee verdachten aan een politiebureau. De andere drie verdachten werden in de loop van donderdag aangehouden. De vijf verdachten, vier van 17 jaar en één van 16 jaar, zijn woonachtig in Delft en Den Hoorn. De jongens zitten vast en worden gehoord.