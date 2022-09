Woede bij personeel van ABN Amro om schandalig loonbod

FNV is geschrokken door de houding van de bank ten opzichte van de problemen die onder medewerkers leven en eist dat de loonsverhoging gelijk opgaat met de inflatie.

Het eindbod van ABN Amro is zó laag dat FNV die direct van de hand heeft gewezen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga: ‘Dit lijkt echt nergens op. Wij willen dat de lonen meestijgen met de inflatie. Een derde van het ABN Amro-personeel heeft een modaal inkomen, die zien de winter met angst en beven tegemoet. Als de overheid werkgevers oproept om de lonen te verhogen in de strijd tegen koopkrachtverlies, dan hoor je als staatsbank het goede voorbeeld te geven. Bizar dat het bestuur, dat zelf rijkelijk beloond wordt voor hun werk, liever de kop in het zand steekt.’

Koopkracht overeind

ABN Amro is bereid om per 1 juli een vaste loonsverhoging van 111 euro bruto per maand te betalen en vanaf 1 juli 2023 de lonen met 3% te laten stijgen. De inflatie was afgelopen maand in Nederland opgelopen tot 13,6% ten opzichte van die maand een jaar eerder. FNV zet in op een zogeheten automatische prijscompensatie (apc) die er voor moet zorgen dat de lonen meestijgen met de inflatie, waardoor de koopkracht van mensen overeind blijft.

Boosheid

Bestuurder Aukje Falger van FNV Finance: ‘Dit eindbod van ABN Amro kunnen we op geen enkele manier aan onze achterban verkopen. Het betekent op dit moment een koopkrachtverlies van ruim 10%. We merken dan ook dat er veel boosheid leeft onder het personeel. Zij hebben nota bene nog niet zo lang geleden een petitie aangeboden aan de werkgever met duizenden handtekeningen van medewerkers die zich zorgen maken om de financiële situatie van zichzelf of van collega’s. Zij vroegen om een loonsverhoging die de inflatie volgt. Dit eindbod voelt daarom als een klap in het gezicht.’

Beter pakket

FNV legt zich dan ook niet neer bij het eindbod van ABN Amro en gaat samen met de achterban in overleg om te bepalen welke stappen er nu gezet moeten worden. De bond roept de werkgever alvast op om tot bezinning te komen en snel een beter pakket op tafel te leggen.