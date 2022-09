'Landmacht voorbereid om NAVO-gebied te beschermen'

Extra aandacht voor de bescherming van de bondgenootschappelijke oostgrens is geen overbodige luxe. Dat blijkt maar, nu de Russische dreiging aan de oostflank van Europa een feit is.

Oefening

'Het geeft de voorbereidingen op een grootschalig conflict van de zwaarst bewapende en gepantserde landmachteenheid een andere lading. 43 Gemechaniseerde Brigade gaat de eerste twee weken van deze maand dan ook volop aan de bak. Dat gebeurt tijdens een grote oefening in het oostelijke deel van Duitsland', zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Belangrijke training

Er zijn voor deze belangrijke training ongeveer 900 militairen in touw. Het scenario betreft een aanval op NAVO-grondgebied en sluit aan op de actuele ontwikkelingen in Oekraïne. Daar hebben Russen bijvoorbeeld geconstateerd dat de oversteken van rivieren een zwakke en kwetsbare schakel vormen bij troepenverplaatsingen. De kennis om een brug te maken en te gebruiken wordt opgefrist.

Complexe militaire operatie

De militaire bouwvakkers van de genie storten zich vol overgave op de bouw ervan. Dit staat bekend als één van de meest complexe militaire operaties, zowel om voor te bereiden als om uit te voeren. Maar zo’n brug is essentieel om zo lang mogelijk in het gevecht te blijven. Dat geldt dan niet alleen voor de eenheden die met wapens en voertuigen naar de andere kant van het water moeten om de vijand te verslaan, maar ook voor hun logistieke lijn. Want water, voedsel, brandstof en munitie zijn zeker nodig. En alles moet dan ook nog eens op het juiste moment op de juiste plek zijn.

'Heavy stuff'

'Dit soort optreden is anders dan we gewend zijn, zoals in Afghanistan. Het is een groot gevecht tegen een bijna gelijkwaardige tegenstander', licht brigadegeneraal Roland de Jong de acties van zijn eenheid toe. 'We moeten kunnen vechten tegen de zwaarste conventionele middelen: heavy stuff.'

Predicaat 'Gevechtsgereed'

Het gaat allemaal om een certificering. Als de oefening met goed resultaat wordt volbracht, krijgt 45 Pantserinfanteriebataljon het predicaat “gevechtsgereed”, oftwel combat ready.