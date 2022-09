Vrouw (22) omgekomen bij ernstige aanrijding Oss

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er rond 04.00 uur een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto’s op de Vorstengrafdonk in Oss bij de kruising met de Graafsebaan waarbij een 22-jarige vrouw om het leven is gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.