'Niet het hele streekvervoer zal plat gaan tijdens landelijke stakingen'

Vanaf morgen 6 september heeft het FNV regionale stakingen aangekondigd in het streekvervoer. Op 16 september is er zelfs een landelijke staking gepland.

Toch zal het streekvervoer op die actiedagen niet helemaal stil liggen. Veel buschauffeurs doen namelijk niet mee met de staking en zullen die dagen gewoon rijden, zo meldt vakbond CNV. De reden is dat al sinds 1 juni formeel een cao is voor Openbaar vervoer. De leden van CNV Vakmensen hebben in maart met een tweederde meerderheid ingestemd met het eindbod van de werkgevers. Het CNV heeft deze cao ondertekend.

Die huidige cao loopt tot eind van dit jaar. Het CNV vindt het dus weinig zinvol om nu stakingen te organiseren. Sterker nog: we kúnnen dit zelfs niet doen, want onze handtekening staat onder de cao. De stakingen gaan op dit moment dus helemaal niks opleveren, behalve onrust in de bedrijven en ongemak voor de reizigers. Veel werknemers in het streekvervoer (niet alleen CNV-leden) zijn zich daarvan bewust en zullen daarom niet meedoen met de staking van het FNV. Veel bussen zullen dus gewoon rijden.