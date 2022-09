Start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

Met de campagne Slim in Crypto wil het ministerie van Financiën jongeren informeren over de risico’s van crypto’s. Met korte video’s op YouTube, Snapchat en Twitch worden jongeren gewezen op valkuilen en te mooie verwachtingen.

De campagne, bedoeld voor jongeren van 13 tot 25 jaar, wordt ondersteund door de website www.slimincrypto.nl. Daar is informatie en uitleg over crypto’s te vinden. Hoe weet je of een crypto-aanbieder betrouwbaar is? Is het verstandig om met geleend geld in crypto’s te gaan en hoe weet je eigenlijk wat je koopt? Deze en andere vragen worden beantwoord op de website.

Minister Kaag “Er wordt op sociale media heel veel informatie gedeeld over crypto’s, maar financiële influencers zijn lang niet altijd neutraal en transparant. Als je eraan denkt om crypto’s te kopen, zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en staar je niet blind op beloofde hoge rendementen. Geef alleen geld uit dat je kunt missen en bedenk dat als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.”

Het doel van de campagne is om ervoor te zorgen dat jongeren goed geïnformeerd en voorbereid zijn als zij crypto’s kopen, bijvoorbeeld op het risico dat zij snel geld kunnen verliezen. Die kans is groot vanwege de volatiele prijs van crypto’s. Maar ook omdat er veel oplichtingspraktijken plaatsvinden en misinformatie over crypto’s rondgaat op sociale media.

Ook jongerenplatform FunX haakt aan en zal met haar platform aandacht besteden aan de do’s en don’ts rondom crypto’s.

Crypto’s winnen aan populariteit onder jongeren. Maar vaak ontbreekt het hen aan goede informatie en baseren ze hun aankoop op het advies van financiële influencers op sociale media.

Crypto’s zijn zeer volatiele en daarmee risicovolle producten. Hun waarde wordt niet gedekt door een onderliggende waarde en de koers kan behoorlijk fluctueren. Door die schommelingen kun je je geld snel verliezen. Vooral op sociale media worden jongeren ‘gelokt’ door zogenaamde ‘finfluencers’ om in te stappen in crypto’s maar worden ze niet gewezen op de risico’s.