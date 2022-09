Gasprijs schiet verder omhoog

Op de gasbeurs TTF steeg bij de opening de Europese gasprijs even meer dan 30 procent, naar 277 per MWh,om weer te dalen naar rond de 260 euro per MWh. Volgens de Russen is de Nord Stream 1 leiding afgesloten vanwege een lek. Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan als politiek drukmiddel,als vergelding voor de vele sancties tegen Rusland.