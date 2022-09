Drugs gevonden in zeecontainer Defensie op Curaçao

In een container van Defensie op Curaçao is afgelopen vrijdag een grote partij drugs gevonden. Dit meldt het ministerie van Defensie maandag.

Controle gevaarlijke stoffen

'De vondst kwam aan het licht tijdens een administratieve controle op gevaarlijke stoffen door de douane. De container stond gereed voor verscheping naar Nederland', aldus Defensie.

Smokkelwaar in beslag genomen

De smokkelwaar is in beslag genomen. Ook de rest van de container is gecontroleerd. Dat gebeurde in bijzijn van de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie. Er zijn verder geen drugs aangetroffen.

Onderzoek

De Koninklijke Marechaussee en de politie op Curaçao onderzoeken de zaak op strafbare feiten. Dat gebeurt onder leiding van het OM Curaçao.