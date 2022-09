Opnieuw woning in Rotterdam beschoten

De politie doet onderzoek en is op zoek naar verdachten en getuigen.

Rond 22.30 uur kwam er bij de meldkamer van de politie een melding binnen over een beschieting van een woning. Agenten snelden op de melding af en vonden op straat meerdere kogelhulzen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar dit had heel anders kunnen aflopen.



De recherche doet onderzoek naar de beschieting. Vooralsnog tast de politie in het duister als het gaat om de aanleiding van de beschieting. Daarom spreken rechercheurs graag met mensen die iets gezien hebben of meer weten. Heeft u camerabeelden, was u getuige of weet u meer over de toedracht? Neem dan contact op via onderstaande contactmogelijkheden.