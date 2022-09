Celstraffen voor gewapende woningoverval in Apeldoorn

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Enschede en een 24-jarige man uit Vroomshoop tot gevangenisstraffen van 6 jaar. De mannen maakten zich schuldig aan een gewapende woningoverval in Apeldoorn.

Op 21 december 2021 pleegde het duo een gewapende woningoverval in Apeldoorn. Zij stormden bewapend met een pistool en een koevoet een tuinhuis binnen waar 2 jongens verbleven. Het duo bond de slachtoffers vast en gebruikte geweld door meerdere keren de trekker van het vuurwapen over te halen. De mannen maakten vervolgens allerlei spullen en de auto van de bewoners buit.

Bekennende en ontkennende verdachte

Eén van de mannen bekende de overval te hebben gepleegd. De andere man zei dat hij op dat moment niet in Apeldoorn was. De rechtbank vindt dat niet aannemelijk gelet op camerabeelden en telefoongegevens.

Geen enkel respect

De rechtbank neemt het de mannen zeer kwalijk dat zij de slachtoffers de stuipen op het lijf hebben gejaagd. Het meest angstaanjagende en riskante was het lossen van een schot in een kleine ruimte. Ze waren tevergeefs op zoek naar een duur horloge, maar namen wel andere goederen en de auto mee. Met hun handelen toonden de mannen geen enkel respect voor de eigendommen van anderen. Ook stonden zij geen moment stil bij de impact van deze overval op de slachtoffers. De jongens verklaarden veel last te hebben van de gevolgen van het incident.

Schadevergoeding

De mannen moeten in totaal een bedrag van ruim 22.000 euro aan de slachtoffers betalen.