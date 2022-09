Landbouwminister Henk Staghouwer stapt per direct op

Minister Henk Staghouwer stapt per direct op. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt in een verklaring.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend. Staghouwer stapt op naar eigen zeggen omdat hij 'niet de juiste persoon' is om de omslag in de landbouwsector, waarmee de stikstofdoelen behaald moeten worden, te begeleiden. Minister Schouten (ook ChristenUnie) neemt voorlopig zijn portefeuille waar. Zij was eerder minister van Landbouw.