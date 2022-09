Bliksem slaat in schoorsteen

De Graaf Maurits-Lodewijkstraat in Sint-Oedenrode werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur opgeschrikt door een luide knal. Op dat moment sloeg de bliksem in op de schoorsteen van een woning in die straat. De schoorsteen van steen spatte uiteen en de brokstukken lagen tot ver in de straat. In de straat viel ook de stroom uit en vele buurtbewoners troffen elkaar op straat.