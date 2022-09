Vrouw gewond bij steekincident in Amsterdamse Pijp

De politie heeft woensdagmiddag een verdachte aangehouden van het neersteken van een jonge vrouw in de Govert Flinckstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 12.50 uur kreeg de politie de melding van een geweldsincident in De Pijp en troffen in De Govert Flinckstraat een gewonde vrouw aan. Zij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Omstanders melden aan Het Parool dat de vrouw hevig bloedde uit haar hals en schouder. Zij viel neer op de hoek van de Govert Flinckstraat en de Eerste van der Helstraat.

De politie zou een verdachte hebben aangehouden die gezien was met een mes. Zijn rol bij het incident is onderwerp van onderzoek.