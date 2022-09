Duikers AT vinden mes in onderzoek naar neergestoken Rotterdammer (55)

Duikers van het Arrestatieteam van de politie hebben een mes in het water gevonden na een steekincident waarbij een 55-jarige Rotterdammer gewond is geraakt. Dit meldt de politie donderdag.

Groep uit elkaar halen

Een 55-jarige Rotterdammer probeerde half augustus twee groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen en moest dat bekopen met een ernstige steekwond. De politie doet sindsdien onderzoek naar het incident dat plaatsvond op de hoek van de Basrastraat met de Varnasingel. Maandag zochten duikspecialisten van de politie in het water aan de Varnasingel op zoek naar het gebruikte wapen. Bij de zoekactie is een mes gevonden.

Ruzie in groep jongeren

Dinsdag 17 augustus rond 22.30 uur ging de 55-jarige Rotterdammer naar boven om richting bed te gaan toen hij een hoop herrie buiten hoorde. Vanuit zijn raam zag hij een groep jongeren die ruzie met elkaar hadden. Hij ging naar buiten en probeerde de vechtende jongeren uit elkaar te halen.

Man gestoken

De man werd hierbij gestoken door één van de jongeren. Enkele jongeren gingen er daarna vandoor in een auto, waarschijnlijk een lichtkleurige auto, vermoedelijk van het merk Fiat. Deze auto kwam vanuit de richting van het Emmauscollege de Varnasingel opgereden. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn wond.

Steekwapen

Duikspecialisten van het arrestatieteam (AT) zochten maandag naar het gebruikte steekwapen in het water aan de Varnasingel. Daarbij is een mes gevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit het mes is dat bij het steekincident van 17 augustus is gebruikt.