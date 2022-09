Brandweer blust brand in kerk Brielle

De brandweer heeft de brand in de katholieke kerk aan de Nobelstraat in Brielle geblust. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Tijdens werkzaamheden aan het 19e-eeuwse gebouw is er door onbekende oorzaak brand ontstaan. Twee personen die aan het werk waren zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden ingeademd.

De brandweer rukte met groot materieel uit omdat er in het centrum van Brielle moeilijk is voldoende bluswater te krijgen. Hierdoor was de brand snel onder controle.