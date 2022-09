Politie vindt menselijke resten in onderzoek vermiste Sumanta Bansi

De politie heeft dinsdagmiddag op een bedrijvenpark in Hoorn menselijke resten aangetroffen in verband met onderzoek rond de vermissing van Sumanta Bansi. Dit meldt de politie zojuist.

Verdwijning

Zij verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. In juni 2022 is een 42-jarige man uit Hoorn veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam. De verdachte ging in hoger beroep.

Nieuwe informatie

Ondanks diverse zoektochten is het lichaam van het slachtoffer nooit gevonden. 'Een gesprek met de verdachte leverde nieuwe informatie op. Vanmiddag is daarom gezocht op deze locatie. Onderzoekers van de politie hebben daar menselijke resten aangetroffen', aldus de politie.

Verder onderzoek

Verder onderzoek moet uitwijzen of hetgeen is gevonden inderdaad verband houdt met de vermissingszaak van Sumanta Bansi. In het belang van het onderzoek worden door het Openbaar Ministerie op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.