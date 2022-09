Geen rente voor mensen met kleinere portemonnee die huis willen verduurzamen

Huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.014 euro per jaar hoeven vanaf 1 november geen rente te betalen op een lening bij het Nationaal Warmtefonds om hun koophuis te verduurzamen. Deze Energiebespaarlening met 0% rente is een van de maatregelen om verduurzaming te versnellen en de energierekening te helpen verlagen.

Minister De Jonge: “We weten dat elke euro die je besteedt aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening bij het Warmtefonds een uitkomst. Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening terug te dringen. Zeker omdat je het kan combineren met andere maatregelen om verduurzaming goedkoper en simpeler te maken.”

Bij meerdere energiebesparende maatregelen subsidieert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ongeveer 30% van de kosten. Ook krijgen gemeenten vanuit het Nationale Isolatieprogramma geld om inwoners zo goed mogelijk voor te lichten en te helpen bij energiebesparende oplossingen. Bij de aankoop van zonnepanelen krijgen woningeigenaren hun betaalde BTW terug.

Het Warmtefonds is een initiatief van de Rijksoverheid. Kredietverstrekkers zoals banken nemen deel in de financiering van het fonds. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een fonds dat de verduurzaming van woningen van eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaars op grote schaal stimuleert. Het fonds helpt deze doelgroepen aan laagdrempelige financieringsmogelijkheden.

De verlaagde rente voor mensen die per jaar minder dan 45.014 euro per jaar verdienen blijft in ieder geval 2 jaar, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Voor de rente voor andere woningeigenaren gelden de normale mogelijkheden voor fiscale aftrek van de inkomstenbelasting.