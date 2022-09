Rode Kruis zoekt duizend extra vrijwilligers in het hele land

Het Rode Kruis heeft duizend extra vrijwilligers nodig om de komende maanden te kunnen beantwoorden aan de toenemende hulpvraag. De vrijwilligers kunnen op allerlei manieren ondersteunen. Op vaccinatielocaties, in zorginstellingen of bij de opvang van asielzoekers. En bij evenementen, bij uitstek de manier om noodhulp te simuleren. Directeur Marieke van Schaik: "We willen ervoor zorgen dat we kunnen blijven helpen wanneer het nodig is."

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: "We zien dat er steeds vaker uit diverse hoeken een beroep op onze hulpverlening wordt gedaan. Sinds de start van het evenementenseizoen in het voorjaar verlenen we al EHBO-ondersteuning bij evenementen. De komende weken maken we ons daarnaast op voor mogelijke ondersteuning bij de covidvaccinaties. En vanwege de crisis in de asielopvang staan we met hulpverleners bij veel (crisis)noodopvanglocaties in het hele land."

Volgens Van Schaik heeft de noodhulporganisatie momenteel geen vrijwilligerstekort. "Het Rode Kruis staat altijd klaar om te helpen wanneer het nodig is. Onze hulpverlening is niet in gevaar. En dat wil ik zo houden als we straks op meer plekken tegelijk nodig zijn. Daarom is het belangrijk dat we nu extra mensen krijgen. Dan kunnen we hen op tijd trainen en zijn we des te meer voorbereid als de nood zich aandient."

Korte online- en praktijktraining

Het Rode Kruis zoekt mensen die minimaal zes uur per maand beschikbaar zijn om hulp te verlenen. En om aanvullende trainingen te volgen om hun bekwaamheid te onderhouden en uit te breiden.

De nieuwe vrijwilligers doorlopen eerst een online opleidingstraject vanuit huis. Hierin leren zij praktische zaken als hoe je eerste hulp verleent en natuurlijk waar het Rode Kruis voor staat. Het opleidingstraject neemt ongeveer 30 uur in beslag en bestaat naast online modules uit een praktijkdeel. Daarin oefenen de aspirant-vrijwilligers de geleerde technieken. Mensen die al in het bezit zijn van een EHBO certificaat doorlopen een sneller traject.

Verschillende soorten inzet

Eenmaal gediplomeerd EHBO-er kiest de vrijwilliger zelf wat voor soort inzetten het beste bij hem of haar passen. Zo is het Rode Kruis jaarlijks actief op honderden evenementen. De noodhulporganisatie beschouwt evenementen in de eerste plaats als een belangrijke simulatie van een noodsituatie. Daarnaast wordt het Rode Kruis vaak gevraagd om te helpen in geval van een crisis. Denk daarbij aan ondersteuning bij covid-19 test- of vaccinatielocaties of ondersteuning bij opvanglocaties voor asielzoekers. En in de winter vraagt de opvang van dak- en thuisloze mensen ook inzet van Rode Kruis-vrijwilligers.

Momenteel telt het Rode Kruis ruim 15 duizend vrijwilligers en ruim 106 duizend Ready2Help burgerhulpverleners. Belangstellenden kunnen zich opgeven als vrijwilliger via www.rodekruis.nl/aanmelden.