OM vervolgt politiemedewerker voor lekken informatie

De voormalige politiemedewerker zou aan een persoon hebben beschreven hoe een 27-jarige Amsterdamse artiest, die wordt verdacht van mishandeling, de nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek is bij een juicekanaal terechtgekomen en door dit kanaal gepubliceerd. De 27-jarige man over wie de politiemedewerker informatie met een derde zou hebben gedeeld, werd op zondagavond 13 februari van dit jaar aangehouden. Het onderzoek naar de vermeende mishandeling loopt nog.

Nadat het Snapchat-gesprek met de buitenwereld werd gedeeld, stelde de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie een onderzoek in. Hieruit bleek dat de 22-jarige politiemedewerker naast het mogelijk schenden van het ambtsgeheim zich ook aan andere strafbare feiten schuldig zou hebben gemaakt, namelijk een poging tot grooming en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige.

Na het strafrechtelijk onderzoek is vervolgens ook een disciplinair onderzoek ingesteld. De politiemedewerker heeft inmiddels, na afronding van het disciplinair onderzoek, strafontslag gekregen wegens ernstig plichtsverzuim.