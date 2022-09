Inspectie: 39 schepen Bruine Vloot heeft ongeldig certificaat

Gebroken giek kost meisje (12) het leven

Op woensdag 31 augustus 2022 vond een dodelijk ongeval plaats op een historisch zeilschip uit Harlingen toen de giek brak. Hierbij kwam een 12-jarig meisje dat op de boot meevoer om het leven. De ILT verleent bijstand in het strafrechtelijke onderzoek van de politie. Aangezien bij een eerder ongeluk in 2016 een certificaat niet op orde was, heeft de inspectie gekozen om alvast een check uit te voeren bij alle schepen van dezelfde maatschappij voordat het onderzoek van de politie is afgerond.

Certificaten

Uit de check van de inspectie bleek dat de schepen niet allemaal beschikken over geldige certificaten. Deze schepen mogen dan ook niet varen. Vooralsnog heeft een schip een vaarverbod gekregen en de passagiers mochten niet naar de volgende bestemming.

39 schepen zonder certificaat

De inspectie heeft afgelopen week de certificaten van de gehele bruine vloot gecontroleerd. De eigenaren die niet beschikken over geldige certificaten hebben een bericht ontvangen dat zij niet mogen varen zonder geldig certificaat. Het gaat in totaal om 250 schepen waarvan 39 geen geldig certificaat hebben.

Met sector om tafel

De inspectie houdt toezicht dat er door deze schepen niet wordt gevaren. Als het nodig is, treedt de inspectie handhavend op met het opleggen van een vaarverbod. Ook zijn de resultaten voor de ILT aanleiding om deze maand met de keuringsinstanties, klassenbureaus en de brancheorganisatie om tafel te gaan zitten.

Hoofdcertificaat

Schepen van de bruine vloot hebben verschillende certificaten nodig. Het hoofdcertificaat is vijf jaar geldig en wordt, als alles op orde is, afgegeven door de minister van Infrastructuur en Waterstaat gemandateerde keuringsinstanties en klassenbureaus. Het certificaat van tuigage, waar onder andere de mast, giek en touwen onder vallen, is 2,5 jaar geldig.