Extra 7,5 miljoen euro Nederlandse steun voor berging olietanker Jemen

Bliksembezoek

Schreinemacher maakte de extra bijdrage bekend tijdens een bliksembezoek aan Jemen. Nederland organiseerde in mei samen met de VN een donorconferentie om geld in te zamelen voor de berging van het schip. Het kabinet droeg toen al 7,5 miljoen euro bij.

Ramp voorkomen

Schreinemacher: ''Normaal ben ik als minister bezig met de gevolgen van een ramp. Nu kunnen we een ramp voorkomen. De Safer is een tikkende tijdbom. Er is snel actie nodig. Het is bijzonder dat al zoveel landen financiële steun hebben toegezegd. Mede door onze bijdrage komen we nu op het benodigde bedrag om de berging te beginnen. Voorwaarde is wel dat alle andere partijen hun beloftes nakomen. Nederland wil de VN hiermee helpen om zo snel mogelijk te starten met de operatie.''

Kennis bergingoperaties

Nederlandse bedrijven zijn toonaangevend bij complexe bergingsoperaties op zee. Zo hebben experts van Smit Salvage de VN ook al over deze berging geadviseerd. Schreinemacher hoopt dat de VN de kennis van dit soort Nederlandse bedrijven zal kunnen blijven gebruiken.

Ruim 1 miljoen olievaten

De oude FSO Safer, die ruim 1 miljoen vaten olie aan boord heeft, dreigt door jarenlang gebrek aan onderhoud te lekken of te ontploffen. Daardoor dreigt een omvangrijke olieramp in de Rode Zee, die ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen kan hebben.