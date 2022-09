Amsterdamse streetdance dansleraar veroordeeld voor ontucht met minderjarigen

Een 58-jarige streetdance dansleraar is in hoger beroep veroordeeld tot 45 maanden gevangenisstraf voor ontucht met 2 meisjes van destijds tussen de 12 en 16 jaar oud. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. Ook legde het hof de man een verbod op om minderjarigen dansles te geven voor de duur van 5 jaar. Dat verbod gaat in nadat de verdachte vrijkomt uit de gevangenis.