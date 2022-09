Douane onderschept twee partijen cocaïne in Rotterdamse haven

De Douane heeft gisteren tijdens een controle twee partijen cocaïne onderschept. In totaal gaat het om 1527 kilo. De straatwaarde van deze partijen is ruim 114 miljoen euro waard.

Asperges

De eerste partij, 450 kilo drugs, werd aangetroffen tussen blikken asperges afkomstig uit Peru. De blikken waren bestemd voor een bedrijf in Spanje. Het vermoeden is dat de drugs door uithalers van het haventerrein gesmokkeld moesten worden. Dit heeft men kunnen voorkomen.

Gitaren

Niet veel later troffen douaniers tussen een container geladen met gitaren uit Amerika 1077 kilo verdovende middelen aan. De gitaren zijn bestemd voor een bedrijf in Nederland. Mogelijk zijn de drugs ergens in Zuid-Amerika in de container gestopt.