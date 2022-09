Recordaantal van bijna 8.200 buurten viert dit weekend Burendag

Burendag wordt ieder jaar gevierd op de laatste zaterdag van september. De dag is in het leven geroepen om iedereen in Nederland de mogelijkheid te geven op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Wanneer buurtgenoten elkaar kennen wordt de buurt immers gezelliger, socialer en veiliger.

Animo

Dat de animo dit jaar enorm is, is niet geheel een verrassing voor organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts. Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: "Wij zien al langere tijd dat de behoefte aan verbinding in buurten heel groot is. De coronaperiode heeft ons allemaal laten zien hoe belangrijk het is het dat je mensen in de buurt hebt waar je op terug kunt vallen. En dat belang wordt onderstreept door andere problemen die in de samenleving spelen, zoals de energiecrisis die zo veel mensen raakt. Terugvallen op elkaar is een stuk gemakkelijker als je elkaar kent. Daarom zijn we heel blij om te zien dat zó veel buurten dit jaar meedoen. De contacten die op die dag gelegd worden gaan veel mensen in de toekomst helpen. Want meedoen in de samenleving begint in je eigen buurt."

Doel

"Dit is waar we 17 jaar geleden Burendag voor bedachten", vertelt John Brands, directeur Jacobs Douwe Egberts Nederland. "Ons doel is altijd geweest om zo veel mogelijk mensen met elkaar te verbinden. Het is dan natuurlijk fantastisch om te zien dat het aantal deelnemende buurten jaar na jaar groeit. We zijn heel trots dat dit jaar in 8.200 buurten, in alle gemeenten in ons land, Burendag gevierd wordt."

Budget

Buurten konden via Burendag.nl bij het Oranje Fonds een bedrag tot 350 euro aanvragen voor hun Burendag. Dit bedrag kan gebruikt worden om activiteiten te organiseren die buurtgenoten met elkaar in contact brengen. Denk hierbij aan het organiseren van een spelletjesdag, het samen aanleggen of onderhouden van groen in de buurt of het in elkaar zetten van een picknicktafel die door alle buren gebruikt kan worden. Omdat er dit jaar zo veel aanmeldingen binnen gekomen zijn, is het totaalbudget van 1 miljoen euro tussentijds door het Oranje Fonds met 25 procent verhoogd tot 1.25 miljoen euro.

Duizenden buurten

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo'n 52.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks duizenden buurten mee.