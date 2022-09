Fransman in Rotterdams pand gegijzeld, arrestatieteam houdt 31-jarige verdachte aan

Ontvoering

Europol kreeg afgelopen donderdag een verontrustend bericht van de Franse autoriteiten. Een 29-jarige man uit Montpellier zou gegijzeld worden in Rotterdam. De Rotterdamse politie is direct een groot onderzoek gestart met als doel de Fransman te vinden.

Handen en voeten getapet in badkamer

Al snel bleek dat het slachtoffer ergens in een pand in Rotterdam tegen zijn wil werd vastgehouden. 'Het slachtoffer werd uiteindelijk vrijdagavond, door een arrestatieteam, levend gevonden in een badkamer, in een woning in de wijk Oosterflank in Rotterdam, met zijn handen en voeten aan elkaar getapet', aldus het OM.

Meer aanhoudingen

Ook werden in het pand diverse versnijdingsmiddelen middelen, drugs en patronen aangetroffen. Naast de 31-jarige verdachte, denkt de politie dat meerdere personen bij de gijzeling zijn betrokken. Het onderzoek loopt daarom ook nog volop en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.