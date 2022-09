OM eist celstraf tegen voormalig politieman met hennepkwekerij

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) strafeisen uitgesproken tegen twee mannen en een vrouw die verdacht worden van het runnen van een professioneel aangelegde hennepkwekerij in een woning in Heemstede. 'Eén van de twee mannen was op dat moment een politieman', zo meldt het OM vrijdag.

Celstraf en werkstraffen

Gedurende een periode 2,5 jaar zouden zij daar 10 keer 160 planten hebben geoogst, wat ze per persoon ruim 40.000 tot ruim 60.000 euro opleverde. Het OM eiste vandaag in deze zaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden en twee werkstraffen van meer dan 200 uur.

Plantjes knippen

De politie kwam de kwekerij op het spoor nadat zij telefoongesprekken tapten in het kader van een ander onderzoek. In deze gesprekken hadden de verdachten het over de hennepplantage en het verzorgen en knippen van plantjes. Na het observeren van een woning in Heemstede bleek dat daar het dak meerdere malen erg heet was, het stroomverbruik extreem hoog opliep en dat de verdachten daar meerdere malen kwamen om spullen te brengen en op te halen. Een van de verdachten woonde in het pand waar op zolder uiteindelijk een hennepkwekerij werd ontdekt.

Politieman herkend door collega’s

Hennepkwekerijen zijn niet alleen strafbaar, maar ook gevaarlijk. Dit had een van de verdachten zeker moeten weten. Hij was niet alleen werkzaam in de kwekerij, maar ook als politieman. Hij werd tijdens de observatie van de woning door zijn collega’s herkend.

'Hennepkwekerij gevaarlijk voor omgeving'

De officier van justitie zei vandaag op zitting: ‘De kwekerij in het rijtjeshuis zorgde voor een ernstige gevaarzetting voor omwonenden en er is elektra gestolen voor het runnen van de kwekerij. Deze man was kundig en gewaardeerd politieman, hij heeft nooit eerder een misstap begaan. Toen duidelijk werd dat hij als verdachte was aangehouden en werd ontslagen als politieman, heeft dat veel impact gehad binnen de eenheid. Maar hij heeft willens en wetens jarenlang hennep gekweekt en geoogst. Hij was de initiatiefnemer voor de kwekerij en heeft anderen erbij betrokken en hen hiermee zwart geld laten verdienen. Ook heeft hij hier zelf goed aan kunnen verdienen. Zeer kwalijk, zeker voor een politieman. Door zijn handelen heeft de verdachte de criminaliteit in stand gehouden, terwijl hij in zijn andere leven samen met zijn collega’s tegen diezelfde criminaliteit streed’, aldus de officier. Op de zitting heeft de voormalig politieman excuses gemaakt voor zijn handelen, ook naar zijn voormalig werkgever en collega’s toe.

Celstraf voor hoofdrol geëist

De officier eiste tegen deze verdachte vanwege zijn hoofdrol in de kwekerij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden. De andere verdachten hoorden werkstraffen van ruim 200 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen. De rechtbank in Haarlem doet op 5 oktober uitspraak in deze zaak.