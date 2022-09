Bijna 20 jaar cel voor hoofdverdachte in afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

Bijna 20 jaar cel voor hoofdverdachte

'Het gaat om de opdrachtgever (de hoofdverdachte), 1 tussenpersoon en 3 uitvoerders. De opdrachtgever krijgt met een gevangenisstraf van 19 jaar en 10 maanden de hoogste straf', aldus de rechtbank.

Tussenpersoon en uitvoerders

De tussenpersoon krijgt een gevangenisstraf van 9 jaar. De uitvoerders krijgen een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 jaar. De 3e uitvoerder krijgt 16 maanden jeugddetentie en de PIJ-maatregel (jeugd tbs) opgelegd. De rechtbank spreekt verder 3 verdachten vrij wegens gebrek aan bewijs.

Regio leeft in angst

De gepleegde aanslagen zijn onderdeel van een landelijk bekende, grote afpersingszaak van een fruitbedrijf uit Hedel. Deze afpersingen begonnen in mei 2019 na de ontdekking van een grote hoeveelheid cocaïne in een lading fruit van het bedrijf.

'Volkomen onschuldige personen slachtoffer'

De rechtbank stelt in alle zaken voorop dat het gaat om een afpersingszaak van enorme omvang. De afgelopen jaren zijn tientallen volkomen onschuldige personen slachtoffer geworden van aanslagen op hun woningen. Alleen omdat zij op een personeelslijst staan van het fruitbedrijf. Deze lijst was ten onrechte in een strafdossier gevoegd. De aanslagen zijn niet alleen ontzettend gevaarlijk, maar zorgen bovendien voor gevoelens van onveiligheid en angst in de samenleving, in het bijzonder in de Bommelerwaard.