Maak thuis sporten aantrekkelijker met deze tips

Met de tips in dit artikel maak je thuis sporten aantrekkelijker en is het eenvoudiger om sporten vanuit huis beter en langer vol te houden. Sport en het verbeteren van je gezondheid zorgt voor een gezond lijf en hoofd en dat zorgt weer voor een gelukkiger leven.

Zorg voor voldoende ruimte om te kunnen bewegen

Het maakt niet uit welke sport je vanuit huis doet; het is prettig om daar genoeg ruimte voor te hebben. Het liefst heb je een aparte ruimte waar je kunt sporten. Heb je geen kamer over? Misschien kun je ruimte maken in de garage, het tuinhuisje of onder de overkapping in de tuin. Als dat niet mogelijk is, kun je kijken of je sportruimte kunt creëren in je slaapkamer of eventueel je werkruimte. Of je nu een yogasessie wilt volgen of met dumbbells in de weer gaat; genoeg ruimte zorgt ervoor dat je op een comfortabele manier thuis kunt sporten, waardoor de kans groot is dat je het de volgende keer gewoon weer doet.

Kies een sport vanuit huis waar je echt blij van wordt

Daarnaast is het verstandig om te kijken naar welke work-out je precies gaat doen. Let hierbij erop wat je leuk vindt en waar je écht blij van wordt. De één gaat heel goed op trainen met gewichten terwijl de ander liever kiest voor een work-out op de crosstrainer. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor sporten uitoefenen vanuit huis. Dat komt omdat je online eigenlijk alles kunt vinden. Via YouTube volg je de meest uitgebreide sportlessen en vind je tips en tricks om bepaalde oefeningen te doen. Om het nog maar niet te hebben over de vele websites en blogs met inspiratie voor je work-out thuis. Sommige work-outs zijn betaald, maar je kunt ook heel wat gratis versies vinden. Zolang je gaat voor iets wat je leuk vindt, is het aantrekkelijker om te gaan sporten vanuit huis.

Plan je work-outs in alsof je naar de sportschool gaat

Of je work-out er per se leuker van wordt, is de vraag, maar het helpt zeker: het inplannen van je sportmomenten. Veel mensen doen dat niet omdat ze thuis sporten. Dat is eigenlijk heel vreemd, omdat je een les bij de fitness of een uurtje zwemmen bij een zwembad wel in je agenda zet. Waarom zou je dat met een yogales of fitness work-out thuis niet doen? Het inplannen van je sportmomenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk gaat bewegen en niet toch voor een serie op Netflix gaat. Het helpt je om van de bank te komen om na die sportsessie jezelf alsnog te belonen met een leuke film of serie. Een betere motivatie kun je haast niet hebben! Belonen helpt sowieso goed met sport. Heb je een bepaald aantal sportsessies gehaald? Beloon jezelf dan met wat leuks of lekkers.

Koop goede gear en fijne sportkleding voor work-out

Wat je ook zeker niet moet onderschatten, is het aanschaffen van goede sportgear en een comfortabele outfit waar je je prettig in voelt. Doe je thuis aan krachttraining dan is het aan te raden om kwalitatieve dumbells, gewichten en een kettlebell aan te schaffen. Alleen met goede gear kun jij je work-out namelijk voltooien. Dat maakt sporten vanuit huis tegelijkertijd ook veel leuker! Vergeet ook zeker niet om daarbij te gaan voor een leuke sportoutfit waar jij je comfortabel in voelt. Feit is namelijk dat we ons prettiger voelen in kleding die we mooi vinden; dat geldt ook voor je sportoutfit. Een mooie look kan je misschien net over de streep trekken om de stap te maken om te gaan sporten. Onderschat dat dus zeker niet.

Deel je sportieve activiteiten via social media

Wat tot slot kan helpen om je ertoe te zetten om vanuit huis te gaan sporten is door het achteraf te delen op social media. Huh? Jazeker. Voor veel mensen werkt het belonend om hun prestaties met anderen te delen; helemaal wanneer anderen erop kunnen reageren met een comment of een like. Dit kun je via de standaard social media kanalen zoals Instagram, Twitter en Facebook doen, maar dit kan ook via speciale apps zoals Strava. Een schouderklopje hier en daar zorgt voor net dat beetje motivatie om ook de volgende keer gewoon weer aan de slag te gaan met dumbells, je yogamat of een crosstrainer thuis.