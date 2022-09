5 accessoires die je niet mag vergeten tijdens een roadtrip op de motor

Eén van de leukste dingen je kunt doen is het avontuur aangaan en nieuwe dingen ontdekken. Dit is dan ook iets dat vele mensen in de vakantie doen. Zowel de drukte op de snelwegen als in het luchtverkeer nemen altijd weer toe, aangezien mensen nu eenmaal graag op pad zijn. Je kunt echter ook op een nog stoerdere manier op ontdekkingsreis gaan. We hebben het namelijk over een roadtrip op de motor. Om jou zonder stress lekker te maken voor een spannende en gave trip, vertellen we je in dit artikel over 5 accessoires die absoluut niet mogen ontbreken tijdens zo’n gave trip op de motor.

Motorlaarzen

Zeg eens heel eerlijk, wat vind jij ervan als je iemand op de motor ziet rijden die zijn Nike Air Max of Vans sneakers aan heeft? Dat is niet bepaald iets dat je verwacht bij een motorrijder, toch? Naast dat het een vreemd gezicht is, is het ook niet bepaald veilig. Daarnaast zijn de motorlaarzen van tegenwoordig dusdanig ontworpen dat ze lekker lopen en speciaal voor de motor zijn gemaakt. Het is bijzonder eenvoudig om er in te stappen, terwijl ze inmiddels ook heerlijk gaan op de zomer. Waar je vroeger zeker wist dat je na een warme rit in de zomer thuiskwam met zweetvoeten, zijn de laarzen van nu een stuk beter voorbereid.

Motorhelmen

Het tweede punt in dit artikel is eigenlijk de meest voor de hand liggende. Het is daarnaast ook nog eens verplicht. We hebben het natuurlijk over de motorhelmen. Waar en wanneer je ook op de motor rijdt, je dient te allen tijde een helm te dragen. Een foutje is zo gemaakt en het laatste dat je wilt is met je hoofd op het harde asfalt belanden. In eerste instantie niet voor jezelf, maar zeker ook niet voor jouw omgeving. Buiten de veiligheid is het belangrijk dat jouw helm zich naar je hoofd vormt. Schiet dan ook niet direct in de stress als jouw helm in eerste instantie wat klein oogt. Na verloop van tijd is hij speciaal afgericht op jouw hoofd, waarna je hier weer jarenlang mee vooruit kunt.

Gereedschap

Het laatste waar je op zit te wachten is pech. Echter kan het net als bij een auto ook bij een motor sneller gebeuren dan je verwacht. Een lekke band of problemen met de olie, het zijn allemaal problemen die je het liefst binnen een mum van tijd hebt opgelost. Het is daarom zaak dat je een aantal handige gereedschap middelen bij je hebt die je kunnen helpen bij kleine noodsituaties. Neem bijvoorbeeld altijd een beetje olie mee, zodat je dit direct kunt gebruiken in geval van een calamiteit. Binnen het opbergvak onder het zitvlak heb je waarschijnlijk meer dan genoeg ruimte het een en ander op te bergen.

Muziek

Als je lang op pad gaat kan het soms best saai zijn niet te kunnen praten en niets te kunnen horen. Het is daarom aan te raden een goede set oortjes aan te schaffen, waarbij jij leuke muziek kunt afspelen voor onderweg. Of wat te denken van een interessante podcast? Oké, sommige mensen houden misschien van stilte en willen in een mooie omgeving juist genieten van de rust. Maar hoe gaaf is het om bepaalde machtige muziek af te spelen, wanneer jij ergens hoog door de bergen rijdt? Soms zijn het juist dit soort details die ervoor kunnen zorgen dat de roadtrip nog magischer wordt.

Eventuele kampeerspullen

Je kunt er doorgaans voor kiezen een roadtrip voor een dag te plannen. Je hebt een mooie route in je hoofd en weet dat je ’s ochtends weg kunt en ’s avond weer thuis zou kunnen zijn. Maar hoe gaaf is het om misschien wat verder van huis te gaan en ook ergens te overnachten? Het is daarin mogelijk kampeerspullen mee te nemen, waarmee jij op wel heel gave plekken kan overnachten. Het geeft jezelf meer tijd een bepaald gebied te ontdekken. Soms is het nu eenmaal doodzonde om door tijdgebrek bepaalde gave natuurverschijnselen te moeten missen.

Klaar voor vertrek!

Na het lezen van dit artikel ga je als het goed is volledig voorzien op pad tijdens een gave roadtrip met de motor. Vergeet daarnaast absoluut niet je rijbewijs en een goed humeur mee te nemen. Je hebt nu alle ingrediënten voor een bijzonder gave trip. Dan is het alleen nog hopen dat de weergoden je gunstig gezind zijn.