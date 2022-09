Grote handel in nepmerkkleding ontmaskerd na anonieme tip

Bij een instap en zoeking in een bedrijfspand aan de Rivium Promonade in Capelle aan den IJssel werd dinsdag 27 september een enorme hoeveelheid designer nepmerkkleding, designer nepmerkschoenen , designer tassen en riemen gevonden. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn in het lopende onderzoek nog geen aanhoudingen verricht.