Minister Ollongren bezoekt NAVO-vlaggenschip Zr.Ms. Tromp

NAVO-oefening

'Het vlaggenschip van het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) nam de afgelopen week deel aan een NAVO-oefening voor de Portugese kust. Ollongren liet zich uitgebreid bijpraten door de bemanning van het luchtverdedigings- en commandofregat.

Commando onder leiding van Nederland

Aan boord sprak ze met zowel bemanningsleden als de internationale staf van het vlootverband dat vanaf Zr.Ms. Tromp de operaties aanstuurt. Het commando staat dit jaar onder leiding van Nederland, op dit moment in de persoon van commandeur Jeanette Morang. Zij praatte samen met de commandant van het fregat de minister bij over de huidige ontwikkelingen binnen het NAVO-vlootverband en de veiligheidssituatie op zee.

In gesprek

Tijdens een rondleiding aan boord maakte de minister nader kennis met de luchtverdedigingscapaciteiten van het schip. Ook woonde ze een demonstratie van het Goalkeeper-snelvuurkanon en een man-over-boord-oefening bij. De belangrijkste onderdelen van het bezoek waren echter de gesprekken met bemanningsleden en stafleden.

Bondgenootschap beschermen

Ollongren benadrukte het belang van de inzet van de Tromp en SNMG1. “Het is belangrijk dat we een robuuste bijdrage aan NAVO-vlootverbanden leveren. Dit zijn de snelst inzetbare eenheden op zee om het bondgenootschap te beschermen. De sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen benadrukt hoe belangrijk de veiligheid op zee is en dat onveiligheid op zee ook gevolgen voor ons in Nederland kan hebben.”

Snelle reactiemacht

SNMG1 is onderdeel van de snelle reactiemacht en behoort tot de snelst inzetbare eenheden van de NAVO. Het is een van de 4 NAVO-vlootverbanden die permanent beschikbaar zijn voor opdrachten vanuit het bondgenootschap. SNMG1 is het meest noordelijke vlootverband, met name actief in de Noordzee, Oostzee en de Atlantische Oceaan. SNMG1 doet onder meer oefeningen op zee en bezoekt verschillende havens om diplomatieke banden te onderhouden.