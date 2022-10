Motorrijder (36) omgekomen bij zeer ernstig ongeval N222 Honselersdijk

Een motorrijder is zaterdag bij een zeer ernstig verkeersongeval op de Westlandroute (N222) op een auto gebotst. 'De motorrijder, een 36-jarige man uit Maassluis, is daarbij om het leven gekomen', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Melding zeer ernstig ongeval

Rond 16.30 uur kregen agenten een melding van dit zeer ernstige ongeval. Vanwege de ernst van de verwondingen werd het Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet. 'Ondanks de inzet van de hulpdiensten is de motorrijder ter plaatse aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie.

Onderzoek

De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. Het Team FO- Verkeer (Forensische Opsporing Verkeer) van de politie doet onderzoek naar het ongeval. Hiervoor is ter plaatse technisch- en sporenonderzoek gedaan.

Getuigenoproep

Het Team FO- Verkeer van de politie is een onderzoek gestart naar het ongeval. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die rond 16.30 uur op de Westlandroute (N222) ter hoogte van Honselersdijk hebben gereden en het ongeval hebben zien gebeuren.