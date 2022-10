Integrale controle na vondst miljoenen illegale sigaretten

'Criminele en ondermijnende activiteiten zijn een gevaar voor de omgeving: voor zowel mensen als het milieu', aldus burgemeester Schuurmans. 'Criminelen zijn nietsontziend en ze deinzen niet terug voor manipulatie, intimidatie of erger. We hebben de aanpak van ondermijning en criminaliteit dan ook hoog op de agenda staan.'

Buitengebied

Haarlemmermeer heeft relatief veel buitengebied. Loodsen in het buitengebied zijn in trek bij criminelen. Zij kunnen daar in betrekkelijke anonimiteit hun goederen opslaan, illegale en ondermijnende activiteiten uitvoeren of illegaal verblijven. In Haarlemmermeer zijn de afgelopen jaren steeds meer loodsen bijgebouwd. De gemeente voert regelmatig integrale controle uit met partners als de politie, Liander, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Belastingdienst en de Douane.

De Douane en Fiod hebben in augustus al een controle gehouden in de loodsen en containers aan de Nieuwemeerdijk. Daarbij werden 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak gevonden. Onder andere het feit dat niet duidelijk was wat er in de loodsen en containers was opgeslagen, was aanleiding voor de integrale controle in de laatste week van september. Burgemeester Schuurmans: 'maar we zullen ook andere loodsen en containers in de gemeente een verrassingsbezoek brengen. Samen met onze partners voeren we regelmatig integrale controles uit.'