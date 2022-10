Forse kritiek op NS-plannen 2023

NS wil in 2023 fors snijden in het treinaanbod vanwege personeelsgebrek. In de weekenden kunnen reizigers zelfs te maken krijgen met 15 tot 20% minder treinen met op sommige plekken nog slechts één keer per uur een trein. Dit gaat Rover veel te ver. “Hiermee zakt uw dienstverlening tot een onacceptabel niveau. Hierdoor haken veel reizigers af en komen de genoemde verbindingen in een negatieve spiraal terecht” schrijft Rover samen met de andere consumentenorganisaties aan NS. Rover vreest dat reizigers te maken krijgen met lange wachttijden, extra overstappen en volle treinen. Tegelijk lijkt de winst in personeelsuren op meerdere trajecten gering of zelfs nihil.

Om zoveel mogelijk reizigers te kunnen vervoeren wil Rover dat NS alles uit de kast haalt en daarbij geen enkele maatregel schuwt. Zo pleit Rover er onder meer voor om kantoor- en winkelpersoneel te laten helpen als vertrekassistent, om de regels te versoepelen waardoor één conducteur meer treincoupés onder zijn of haar hoede mag nemen en om lege materieelritten open te stellen voor reizigers. Omdat dit probleem nog meerdere jaren aanhoudt, mogen reizigers van NS verwachten dat er oplossingen voor de langere termijn worden genomen. Dat is echter niet het geval.

Ook is er onbegrip bij Rover vanwege het plan van NS om vooral treinen in de weekenden schrappen, terwijl dan juist de meeste mensen met de trein reizen. Daarnaast kan het voornemen van NS om een aantal spitstreinen alleen op bepaalde dagen van de week in te zetten op weinig goedkeuring rekenen. “Dat de reiziger er volgend jaar op achteruit gaat is evident, maar we verwachten van NS dat er tenminste een zo goed mogelijk product wordt neergezet”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Dat betekent een logische en voorspelbare dienstregeling met extra lange treinen en aandacht voor goede aansluitingen. Maar bovenal zo snel mogelijk het aantal treinen weer opschalen om te voorkomen dat treinreizigers voorgoed afhaken.”