Remkes: Stikstofkaart van tafel, kabinet moet met duidelijk visieplan komen

'De minst kwade route'

Het gaat dan om ongeveer 500 tot 600 grote veehouderijen, oftewel 1 procent van het totaal aantal boerenbedrijven, in de buurt van Natura 2000-gebieden, volgens Remkes is dit 'de minst kwade route' naar een forse stikstofreductie.

Bij voorkeur door vrijwillige uitkoop en anders verplicht stoppen

Remkes is er voorstander van om in eerste instantie in te zetten op een zo ruimhartig mogelijke regeling waarbij de boerenbedrijven vrijwillige worden uitgekocht. Als stok achter de deur noemt Remkes ook, indien er voor vrijwillige uitkoop niet voldoende animo is, de mogelijkheid om bedrijven te verplichten om te stoppen en dus mogelijk ook vergunningen in te trekken.