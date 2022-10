Dreigtweet Noordwijker (31) : ‘same kind of shooting as Tristan van der Vlis’

Reactie op tweet AIVD

De 31-Jarige Noordwijker twitterde als reactie op een tweet van de AIVD onder meer: “Who wanted me to do the same kind of shooting as Tristan van der Vlis?”. 'Toen de politie hem een bezoekje bracht, vond zij in zijn woning allerlei soorten messen, hakbijlen, luchtdrukgeweren en soortgelijke wapens', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens de psychiater is de man autistisch en schizofreen. Het OM heeft de rechter verzocht om een zorgmachtiging zodat hij (gedwongen) opgenomen kan worden.

Verward gedrag

De man heeft een psychiatrisch verleden en is bekend bij de politie vanwege verward gedrag en overlast. Hij woont alleen en heeft nauwelijks fysiek contact met anderen. Zijn tijd besteedt hij vooral aan het bekijken van filmpjes op internet. Ook neemt hij zelf filmpjes op en plaatst die op diverse kanalen als Instagram en YouTube. Daarin is te zien hoe hij in gevechtsuitrusting traint met wapens. Het gaat daarbij om spullen die je in principe in huis mag hebben, maar de context waarin dit gebeurt, is verontrustend.

Aangehouden

Op 22 april van dit jaar reageerde de man op een tweet van de AIVD met: “Who wanted me to do the same kind of shooting as Tristan van der Vlis ? Did they also do human experiments on Tristan van der Vlis Alphen aan den Rijn and Voorhout and Katwijk ZH are not far apart.” Naar aanleiding hiervan ging de politie bij de man langs en hield hem aan.

'Volledig ontoerekeningsvatbaar'

Volgens de officier van justitie is de man onder meer schuldig aan bedreiging met een terroristisch misdrijf. Maar haar is ook duidelijk dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, zoals de psychiater stelt. De Noordwijker heeft vooral hulp nodig.

Zorgmachtiging

Daarom vroeg de officier van justitie aan de rechter om een zogeheten zorgmachtiging. Dat betekent dat de man kan worden opgenomen in een GGZ-instelling waar hij juiste hulp kan krijgen. De rechter doet over twee weken uitspraak over de zorgmachtiging en de strafzaken.