Vermissing Jane Johnsen; politie maakt zich zorgen

Wanneer mevrouw Johnsen voor het laatst is gezien, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dit ergens rond 10 september geweest op basis van verklaringen van bekenden van haar. Mevrouw Johnsen is waarschijnlijk voor het laatst gezien in de omgeving van haar woning aan de Jonge Roelensteeg en/of nabij de Amsterdam Marina en sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.

Urgente vermissing

Het team (TGO) dat deze zaak in onderzoek heeft, heeft haar vermissing op maandag 3 oktober op basis van (onderzoeks)informatie als urgent aangemerkt. Het team komt graag in contact met mensen die mevrouw Johnsen de afgelopen weken nog gezien hebben, die haar (goed) kennen en/of mogelijk andere informatie over haar hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn.