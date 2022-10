Man meldt zich na aanrijding waarbij 6-jarig jongetje zwaargewond raakte

Een 19-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van het aanrijden van een 6-jarig jongetje maandagavond. Het kind raakte ernstig gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De man kwam zichzelf op het bureau meldden.

Een gezin stak maandagavond de weg over bij een voetgangers oversteekplaats, in de richting van de Engelenburgstraat. De 6-jarige zoon van het gezin was bijna aan de overkant toen er een lichtkleurige auto aan kwam rijden die het rode stoplicht negeert en hem aanrijdt. De bestuurder stopt geen moment. Ook niet als het slachtoffer zwaargewond op de rijbaan blijft liggen.

Omstanders hebben direct 112 gebeld. Toen de politie ter plaatse kwam was het slachtoffer buiten bewustzijn. De traumahelikopter is geland en hulpdiensten hebben zich ontfermd over de zwaargewonde jongen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.